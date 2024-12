MS já teve 16.207 casos confirmados de dengue no ano

Dados do mais recente boletim epidemiológico da dengue, referente à 51ª semana epidemiológica e divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (27), mostrou que Mato Grosso do Sul já registrou 19.473 casos prováveis da doença e 16.207 casos confirmados em 2024.

Neste ano, já foram registrados 32 óbitos confirmados em decorrência da doença, enquanto outras 17 mortes estão sendo investigadas.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Amambai, Laguna Carapã, Inocência, Miranda, Aquidauana, Itaquiraí, Bataguassu, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para doença.

Em relação aos óbitos, eles foram registrados em Campo Grande, Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Bonito, Três Lagoas e Japorã, com 15 das 32 vítimas tendo algum tipo de comorbidade.

A SES também informou que 120.267 doses do imunizante contra a dengue já foram aplicadas para idade permitida na bula na população, com o governo de Mato Grosso do Sul já tendo recebido 189.910 doses do imunizante contra a dengue apenas neste ano.

Em relação à Chikungunya, que é também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, já foram registrados 2.757 casos prováveis da doença, com 919 casos confirmados. Até o momento, não há óbitos registrados da doença.

