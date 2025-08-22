MS passa semana sem mortes por dengue, mas casos aumentam

Mato Grosso do Sul está com um número bastante alto em relação aos casos confirmados de dengue neste ano. Na atualização realizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta quinta-feira (21), são 7.865 casos da doença.

Em relação aos casos prováveis, esse número praticamente dobra, já que foram registrados 13.361 possíveis casos.

Ainda conforme o boletim epidemiológico, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Alcinópolis, Nioaque, Inocência, Ivinhema, Água Clara, Cassilândia, Maracaju, Bataguassu, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Sidrolândia, Dourados e Campo Grande registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

