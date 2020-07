MS perde “status” de Estado com menor número de casos no Brasil

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou nesta quinta-feira (23), sobre o avanço de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul que resultou na perda da posição da unidade da federação com menor número de casos confirmados da doença, no Brasil.

De acordo com o secretário, desde terça-feira (21), MS vem perdendo sua posição e, agora, perde para o Acre e Tocantins. De acordo com o balanço de ontem, Acre figura como o estado com menor número de casos, com 17.979, seguido de Tocantins, com 18.850. Mato Grosso do Sul é o terceiro com menor número de casos que, ainda de acordo com o balanço de ontem, teve 18.889. “Perdemos uma conquista”, disparou o secretário Resende.

Mato Grosso do Sul já atualizou seus casos nesta quinta-feira (23), que teve acréscimo de 782. Acre e Tocantins ainda não atualizaram seus números até o fechamento desta matéria. Na live desta manhã, Gerando Resende afirmou que a “nova posição” do MS, se comparado aos outros estados, mostra um crescimento muito forte da doença, principalmente em Campo Grande. “É preciso que assumamos as nossas responsabilidades”, disse.

Conheça o número de novos casos por cidade em MS:





