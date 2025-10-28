MS realiza ação de vacinação nas escolas para ampliar cobertura entre crianças e adolescentes

Após conquistar o primeiro lugar nacional em cobertura vacinal, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, o Governo de Mato Grosso do Sul se prepara para mais uma mobilização estadual pela saúde. Entre os dias 3 e 14 de novembro, será realizada a edição 2025 da Estratégia “Aluno Imunizado”, dentro do programa MS Vacina Mais, com o Dia D marcado para 7 de novembro.

A iniciativa reforça a integração entre as áreas da saúde e da educação, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Educação (SED), Coordenadoria Estadual de Imunização (CDI) e Programa Saúde na Escola (PSE). As ações ocorrerão simultaneamente em escolas públicas e privadas, creches e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todos os municípios do Estado.

Durante o período, as equipes municipais poderão verificar cadernetas de vacinação, emitir a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) e promover atividades educativas sobre a importância das vacinas. Também está prevista a busca ativa de adolescentes não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), conforme o calendário vacinal vigente.

Segundo Frederico Moraes, gerente de imunização da SES, a iniciativa reforça a importância do trabalho conjunto entre educação e saúde.

“A escola é um espaço estratégico para promover a vacinação. É onde conseguimos alcançar crianças e adolescentes de forma direta, levando informação, proteção e cuidado. Nosso foco é garantir que todos estejam com as vacinas em dia e que o ambiente escolar seja também um ambiente de promoção da saúde”, destaca.

A estratégia segue o modelo de vacinação seletiva, respeitando o calendário nacional e a realidade de cada município. Os pais ou responsáveis são avisados com antecedência e devem autorizar a participação dos estudantes, enviando a caderneta de vacinação para conferência.

As ações locais serão articuladas entre as secretarias municipais de saúde e educação, diretorias escolares e famílias, fortalecendo o compromisso coletivo com a proteção da comunidade escolar.

De acordo com a Coordenadoria de Imunização (CDI) da SES, a iniciativa dá continuidade ao trabalho iniciado em 2022 com o Aluno Imunizado, que desde então vem ampliando progressivamente as coberturas vacinais em Mato Grosso do Sul.

