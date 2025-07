MS recebe 34 médicos do Programa Mais Médicos para reforçar atenção básica

Mato Grosso do Sul ganhou reforço de 34 médicos do Programa Mais Médicos, do governo federal, para ampliar a atenção primária em áreas vulneráveis.

Quatro deles foram destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), que atende populações indígenas em regiões de difícil acesso. Os demais atuarão nas equipes de Saúde da Família nos municípios do estado.

Nesta etapa do programa, 3.173 médicos foram selecionados para 1.618 municípios e 26 DSEIs do país, com recorde de inscrições: mais de 45 mil candidatos. Desde 2 de julho, médicos formados no Brasil já começaram a atuar, enquanto os formados no exterior iniciam, em 4 de agosto, um treinamento específico para atendimento de urgência e doenças locais.

O programa reforça a Atenção Primária à Saúde e busca acelerar o acesso ao atendimento especializado no SUS, por meio da integração digital e redução do tempo de espera para pacientes.

