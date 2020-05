MS recebe doação de 24 mil máscaras N95

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Estado de Mato Grosso do Sul recebeu mais 24 mil máscaras N95 doados pela indústria de papel celulose Suzano. A carga chegou na segunda-feira (18) e foi entregue à Secretaria Estadual de Saúde (SES) para equipar profissionais que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus.

Segundo o Governo, a ação foi articulada pelo Governo do Estado por meio da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com apoio do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), que possibilitou o transporte das máscaras de São Paulo para Campo Grande. Os produtos foram importados da China pela empresa.

A Suzano doou 80 mil máscaras N95, entregues em três etapas. Na primeira foram 20 mil unidades que chegaram em 18 de abril e foram destinadas a Campo Grande, Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita, Selvíria. As 36 mil que faltam devem chegar nos próximos dias.

A empresa, que está instalada em Três Lagoas, doou ainda 15 respiradores e 43,2 mil litros de álcool 70%. A doação é fruto de parceria entre Governo e empresas privadas para a criação de uma rede de solidariedade.

“Nosso papel tem sido de articulação do setor produtivo para manutenção de empregos, renda, linhas de crédito e principalmente montar uma rede de responsabilidade privada em parceria com o setor público e temos encontrado empresas motivadas em encontrar alternativas para salvar vidas e para que o Estado possa passar por esse período preservando vidas e sem danos mais graves”, disse o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

