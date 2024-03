MS recebe primeira remessa da vacina contra influenza

Carla Andréa, com Governo do MS

O Governo do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria do Estado de Saúde (SES), recebeu na tarde desta sexta-feira (15), 108 mil doses da primeira remessa da vacina contra influenza, do Ministério da Saúde.

Na segunda-feira (18), as doses serão liberadas para a retirada dos municípios. Em 2024, a campanha de vacinação contra o vírus começará em março e vai até 31 de maio, por causa do aumento da circulação da influenza no país. Geralmente, ela acontece entre abril e maio.

No Mato Grosso do Sul, o público-alvo são 1.148.407 pessoas. O ‘Dia D’ de mobilização está previsto para 15 de abril.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, diz que a 26º Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem como objetivo reduzir as complicações, internações e a mortalidade resultantes do vírus. Além disso, ela revelou que o plano do Ministério da Saúde é não iniciar por grupos prioritários, mas sim abrir para a comunidade geral.

Podem se vacinar:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também