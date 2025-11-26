MS receberá mais de 10 mil doses da vacina que previne a bronquiolite em recém-nascidos

O Ministério da Saúde anunciou a compra de 1,8 milhão de doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável pela bronquiolite em recém-nascidos. O primeiro lote, com 673 mil doses, começa a ser distribuído nesta semana, e a vacinação será imediata assim que os estoques chegarem aos estados e municípios.

Entre as remessas previstas, o Mato Grosso do Sul receberá 10.755 doses, que abastecerão as unidades de saúde do estado para início da imunização ainda em dezembro.

O investimento federal na aquisição do imunizante é de R$ 1,17 bilhão, e a vacina passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, sendo aplicada a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é proteger os bebês nos primeiros meses de vida, faixa etária mais vulnerável às complicações do VSR. A meta nacional é vacinar pelo menos 80% do público-alvo, e o Ministério já prevê a compra de mais 4,2 milhões de doses até 2027.

A oferta pelo SUS só foi possível após acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório desenvolvedor, que prevê transferência de tecnologia para produção nacional da vacina. Isso garantirá autonomia ao país e maior acesso à população. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a estratégia reforça o compromisso com a proteção materno-infantil. “Todas as gestantes, a partir da 28ª semana, serão chamadas para receber o imunizante, garantindo proteção ao bebê ainda durante a gravidez.”

Com a chegada das doses às Unidades Básicas de Saúde, as equipes devem atualizar também outras vacinas indicadas para gestantes, como influenza e covid-19, já que todas podem ser aplicadas no mesmo dia. A recomendação é de dose única por gestação, independentemente da idade da mãe.

A vacinação é fundamental porque o VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Somente em 2025, até 15 de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por VSR, com mais de 35 mil hospitalizações em crianças pequenas. Como não existe tratamento específico para a infecção, a prevenção por meio da vacina se torna ainda mais importante.

A estratégia de imunização materna demonstra alta eficácia: estudos clínicos apontam 81,8% de proteção contra quadros graves de VSR nos primeiros 90 dias de vida do bebê.

O anúncio da distribuição das doses integra os esforços do Ministério para ampliar a cobertura vacinal no país. Em 2025, 15 das 16 vacinas do Calendário Nacional apresentaram crescimento, resultado de mobilizações como o Dia D e ações em escolas.

