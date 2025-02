MS recebeu mais de R$ 24,4 milhões em 'ajuda' na assistência farmacêutica

Mato Grosso do Sul recebeu uma grande ajuda do Ministério da Saúde, após ter R$ 24,4 milhões à disposição para investir na assistência farmacêutica no ano passado.

Em comparação ao ano de 2023, foram investidos cerca de R$ 16,4 milhões, um reajuste de 48%.

A ação reafirma o compromisso com a saúde dos brasileiros, com foco na oferta de medicamentos essenciais na Atenção Primária à Saúde (APS).

O alto investimento fortalece o poder de compra dos municípios, permitindo a aquisição de medicamentos e insumos priorizados para atender às necessidades a maioria das prioridades de tratamento população.

O Ministério da Saúde investiu R$ 1,8 bilhão na aquisição de medicamentos e insumos disponíveis para a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o país em 2024.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também