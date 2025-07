MS reforça empenho para conter avanço do sarampo vindo da Bolívia

O Governo de Mato Grosso do Sul reforçou o empenho para ajudar os municípios que fazem divisa com a Bolívia, para evitar que o sarampo avance, assim como avançou no país sul-americano nas últimas semanas.

A força-tarefa montada inclui apoio logístico, envio de doses extras e mobilização das equipes locais para intensificar a vacinação em áreas de risco.

A campanha começou em 9 de julho e vai até o dia 31, com foco especial nas cidades-gêmeas e em bairros com baixa cobertura vacinal. O ponto alto será o Dia D de vacinação Brasil-Bolívia, marcado para 26 de julho, com atuação conjunta entre os dois países.

O país boliviano já conta com 119 casos confirmados, resultando no decreto de emergência nacional. Principal cidade fronteiriça, Corumbá intensificou a vacinação.

A vacinação abrange crianças, adolescentes, adultos até 59 anos e trabalhadores da saúde. Dentre as crianças há o foco na intensificação da dose zero de sarampo preconizada para as crianças de 6 a 11 meses. Equipes volantes estão atuando em terminais, praças e comércios para facilitar o acesso da população.

Transmissão - O sarampo é transmitido pelo ar, por gotículas que saem do nariz e da boca. A transmissão aumenta no inverno e na primavera.

