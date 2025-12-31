MS reforçou saúde com 74 veículos entregues a municípios e comunidades indígenas em 2025

Mato Grosso do Sul avançou em 2025 na estruturação da saúde pública. Ao longo do ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) viabilizou a entrega de 74 veículos, entre ambulâncias e caminhonetes, destinados tanto aos municípios quanto às comunidades indígenas.

Uma das principais etapas do ano contemplou 46 veículos enviados para 40 municípios e a Capital, sendo 30 caminhonetes voltadas às ações de vigilância em saúde e 16 ambulâncias para renovação do transporte sanitário. O planejamento foi realizado de acordo com a necessidade de cada local, com distribuição gradual para garantir cobertura ampla.

“Não estamos apenas repassando veículos, estamos estruturando o SUS na ponta. Cada ambulância e cada caminhonete representam mais agilidade, mais presença das equipes nos territórios e mais segurança para o paciente. Nosso compromisso em 2025 foi garantir que os municípios não ficassem sem condições adequadas de atendimento por falta de estrutura básica”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

O balanço também aponta reforço à assistência indígena. Em outra etapa, o Governo do Estado entregou 28 veículos, sendo 21 ambulâncias adaptadas e 7 caminhonetes, destinados à rede de urgência e emergência em territórios indígenas. O investimento estadual foi de R$ 7,5 milhões, beneficiando cerca de 90% da população indígena e ampliando o acesso ao atendimento, especialmente na atenção materno-infantil e no transporte sanitário.

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, ressaltou que a renovação da frota integrou uma política mais ampla de modernização. “Estamos estruturando o sistema com equipamentos, tecnologia e veículos para garantir uma atuação baseada em dados e em respostas mais rápidas à realidade dos territórios. Isso impacta diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

As caminhonetes também apoiaram as ações de vigilância ambiental e controle de vetores, contribuindo no enfrentamento às arboviroses e permitindo maior alcance das equipes em áreas urbanas e rurais. Nos municípios, gestores relataram redução de problemas com frota sucateada, mais segurança no transporte de pacientes e melhor desempenho das equipes em campo, especialmente em regiões de acesso difícil, como áreas rurais e pantaneiras.

Outro destaque do ano foi o fortalecimento da Vigilância em Saúde, que passou a contar com 51 veículos exclusivos para atuação no controle de vetores, com investimento superior a R$ 11,2 milhões. No total, as aquisições relacionadas à frota somaram mais de R$ 23 milhões em 2025.

