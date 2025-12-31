Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Saúde

MS reforçou saúde com 74 veículos entregues a municípios e comunidades indígenas em 2025

Ao longo do ano, 46 veículos foram destinados a municípios e Capital e outros 28 atenderam territórios indígenas, fortalecendo transporte sanitário e vigilância em saúde

31 dezembro 2025 - 09h37Taynara Menezes
Ambulâncias e camionetes foram entregues Ambulâncias e camionetes foram entregues   (Foto: SED )

Mato Grosso do Sul avançou em 2025 na estruturação da saúde pública. Ao longo do ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) viabilizou a entrega de 74 veículos, entre ambulâncias e caminhonetes, destinados tanto aos municípios quanto às comunidades indígenas.

Uma das principais etapas do ano contemplou 46 veículos enviados para 40 municípios e a Capital, sendo 30 caminhonetes voltadas às ações de vigilância em saúde e 16 ambulâncias para renovação do transporte sanitário. O planejamento foi realizado de acordo com a necessidade de cada local, com distribuição gradual para garantir cobertura ampla.

“Não estamos apenas repassando veículos, estamos estruturando o SUS na ponta. Cada ambulância e cada caminhonete representam mais agilidade, mais presença das equipes nos territórios e mais segurança para o paciente. Nosso compromisso em 2025 foi garantir que os municípios não ficassem sem condições adequadas de atendimento por falta de estrutura básica”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

O balanço também aponta reforço à assistência indígena. Em outra etapa, o Governo do Estado entregou 28 veículos, sendo 21 ambulâncias adaptadas e 7 caminhonetes, destinados à rede de urgência e emergência em territórios indígenas. O investimento estadual foi de R$ 7,5 milhões, beneficiando cerca de 90% da população indígena e ampliando o acesso ao atendimento, especialmente na atenção materno-infantil e no transporte sanitário.

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, ressaltou que a renovação da frota integrou uma política mais ampla de modernização. “Estamos estruturando o sistema com equipamentos, tecnologia e veículos para garantir uma atuação baseada em dados e em respostas mais rápidas à realidade dos territórios. Isso impacta diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

As caminhonetes também apoiaram as ações de vigilância ambiental e controle de vetores, contribuindo no enfrentamento às arboviroses e permitindo maior alcance das equipes em áreas urbanas e rurais. Nos municípios, gestores relataram redução de problemas com frota sucateada, mais segurança no transporte de pacientes e melhor desempenho das equipes em campo, especialmente em regiões de acesso difícil, como áreas rurais e pantaneiras.

Outro destaque do ano foi o fortalecimento da Vigilância em Saúde, que passou a contar com 51 veículos exclusivos para atuação no controle de vetores, com investimento superior a R$ 11,2 milhões. No total, as aquisições relacionadas à frota somaram mais de R$ 23 milhões em 2025.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação -
Saúde
Prefeitura publica nomeação de novo secretário de Saúde em Campo Grande
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau
Saúde
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Saúde
Santa Casa vai receber R$ 54 milhões para retomar atendimentos em Campo Grande
Foto: Ilustrativa -
Saúde
Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
Altas temperaturas trazem riscos à saúde
Saúde
Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
Estrutura regionalizada concentra atendimentos nas UNACON e fortalece o acesso ao tratamento pelo SUS
Saúde
Rede estadual garante quase toda a assistência oncológica em MS
Apesar dos registros, não há surto ativo e o Brasil segue com o certificado de país livre do sarampo
Saúde
Aumento do turismo acende alerta para cuidados contra a reintrodução do sarampo no país
Foto: Divulgação/SES
Saúde
Estado expande terapia renal e descentraliza atendimento no SUS
Alexandre Padilha, ministro da Saúde
Saúde
Com doses estocadas, Ministério prepara vacinação contra a dengue e estudos com idosos

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital