MS registra 1.541 casos de covid-19 em 24 horas

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou 1.541 novos casos e 11 novas mortes por coronavírus, neste sábado (12). Sete óbitos dos casos registrados nas últimas 24 horas são moradores de Campo Grande. Em Maracaju e Dourados, foram dois óbitos, Caarapó, Nioaque, Três lagoas, São Gabriel do Oeste e Nioaque, registram um novo óbito.

As cinco cidades que mais registraram novos casos foram : Campo Grande, com 825, Dourados 193, Maracaju 73 casos novos, Três Lagoas com 51 e logo em seguida aparece Corumbá com 49 novos casos.

O número de infectados já chega a 112.876. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 96.355 já estão recuperados. No total, MS já teve 1.913 óbitos.

Atualmente 645 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 381 em leitos clínicos e 264 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 104%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 81% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 63% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 100%.

