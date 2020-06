MS registra 21° morte por coronavírus, vítima não tinha histórico de doenças

Saúde Três UPA's atendem com 15 pediatras nesta manhã de quarta-feira

O site a "A Onça", revelou que a vítima seria Marilda Monteiro, moradora do Indubrasil, em Campo Grande.

A confirmação do coronavírus aconteceu após teste realizado no dia 29/05/2020. A mulher não tinha histórico de co-morbidades e ficou em isolamento domiciliar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), a paciente foi contaminada após ter contato com um caso confirmado. Em 26/05/2020 ele teria relatado sintomas de febre e dor de garganta.

Mato Grosso do Sul teve sua 21° morte por coronavírus confirmada, se trata de uma mulher, 51 anos, moradora de Campo Grande que estava em isolamento domiciliar. O óbito ocorreu na noite desta quinta-feira (4).