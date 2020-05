MS registra 385 casos de coronavírus após final de semana "agitado"

A semana começa com 385 casos de coronavírus confirmados em Mato Grosso do Sul, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES) desta segunda-feira (11). Do total, 201 já estão recuperados.

Após um final de semana "agitado" com Guia Lopes da Laguna aderindo ao lockdown (bloqueio total) e domingo de Dia das Mães com mais pessoas nas ruas procurando por presentes, novos 23 casos foram somados ao boletim.

Dos casos, um é em Brasilândia, oito em Guia Lopes da Laguna, um em Sidroândia, dois em Dourados, um em Ladário, quatro em Ribas do Rio Pardo, dois em Bonito, um em Jardim, dois em Campo Grande e um em Bataguassu

O número de mortos pelo coronavírus não aumentou em Mato Grosso Sul, com o último sendo um idoso, 95 anos, morador de Campo Grande, o estado registra 11 óbitos pela doença

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 3845, com 35 casos ainda em investigação, 3404 casos descartados e 21 casos excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 151 pessoas estão em isolamento domiciliar, 22 estão internados, sendo 17 em leito clínico e oito em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI), com dois moradores de MS internados em São Paulo.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 155, seguido de Três Lagoas com 68, Guia Lopes da Laguna com 34, Dourados com 19 e Sonora com 13 casos.

