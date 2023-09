MS registra 4 mortes e 236 novos casos de covid-19 na última semana

Mato Grosso do Sul registrou 4 mortes e 236 casos positivos de Covid-19, nos últimos sete dias. Todas as vítimas fatais são homens e tinham comorbidades relatadas.

Dois deles são de Miranda, a 260 km de Campo Grande, um de Laguna Carapã, distante 304 km da Capital, e o quarto de Anastácio, a 137 km de Campo Grande.

Conforme informações do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), o Estado acumula 11.095 vítimas fatais e 616.421 casos confirmados desde o começo da pandemia. Somente neste ano, são 115 mortes, com letalidade em 0,7% dos casos.

Até o momento, Campo Grande acumula 118 novos casos confirmados na última semana, seguido por Naviraí, a 364 km da Capital, com 32 positivos, e Costa Rica, distante a 327 km, com alta de 17 registros.

Imunização

A taxa de doses em atraso é alta na faixa etária de 5 a 11 anos, com 39,3% do público-alvo sem ter sido imunizado com a primeira dose.

Já entre os adultos, 52,6% de quem tem 35 anos ou mais está em atraso na segunda dose de reforço.

A vacinação contra a Covid-19, em Campo Grande, ocorre em mais de 50 unidades de saúde. Clique aqui e confira os locais de imunização na Capital.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também