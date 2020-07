MS registra 712 novos casos de coronavírus, 268 são de Campo Grande

O Estado de Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24 horas, 712 novos casos confirmados de coronavírus e agora já possui 21.015 infectados pela doença neste sábado (25), segundo a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Liderando a lista dos novos infectados, 268 são de Campo Grande, 98 de Dourados e 84 de Corumbá. Outros 46 municípios também registraram novos infectados. Confira a lista completa.

Com a nova atualização, o número de óbitos já chega a 292, atingindo 1,4% da letalidade da doença, com 11 novas mortes, sendo que cinco deles são em Campo Grande e outros seis no interior do Estado, conforme mostra a tabela abaixo:

Do total de infectados no Mato Grosso do Sul, 14.899 já foram recuperados enquanto 5.824 ainda testam positivo para a doença.

Mato Grosso do Sul já atingiu 97% de infecção por municípios, já que Pedro Gomes estreou na lista com um caso, e ficam fora da lista apenas Japorã e Figueirão. Com isso 77 das 79 cidades do Estado apresentam infectados pela doença.

Dos municípios com o maior número de casos, Campo Grande registra o dobro do número do segundo município com mais infectados com 8.187, seguido por Dourados que tem 4.115 e Corumbá com 991.

Deixe seu Comentário

Leia Também