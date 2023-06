MS registra a 27ª morte por dengue em 2023

Uma mulher, de 67 anos, moradora da cidade de Paranaíba, no interior de Mato Grosso do Sul, foi a 27ª morte por dengue no Estado. O óbito ocorreu no dia 20 de abril, conforme boletim epidemiológica da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Com 6 mortes, Três Lagoas lidera o ranking das cidades do estado com maior número de mortes por dengue, seguida de Dourados (4 mortes) e Campo Grande (3 mortes).

Alerta

Em menos de seis meses, MS já superou o número de casos da dengue confirmados em todo o ano passado. Até o dia 30 de maio, foram confirmados 27.872 casos em MS – 2.152 só na última semana. No ano passado, foram 21.328 casos.

