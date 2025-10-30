Menu
Saúde

MS registra mais de 13 mil casos prováveis de dengue e 18 mortes em 2025

Boletim da SES aponta ainda 13,7 mil casos prováveis de Chikungunya

30 outubro 2025 - 13h55Carla Andréa    atualizado em 30/10/2025 às 14h13
Dengue segue em alta em MSDengue segue em alta em MS   (Álvaro Rezende)

Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.551 casos prováveis de dengue, sendo 8.252 confirmações, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) referente à 43ª semana epidemiológica, divulgado na última quarta-feira (29).

O Estado também confirmou 18 óbitos pela doença e outros sete estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Selvíria, Nioaque, Mundo Novo, Ivinhema, Maracaju e Dourados registraram baixa incidência de casos confirmados.

Já as mortes ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Das vítimas, sete apresentavam comorbidades.

A vacinação contra a dengue segue em andamento, com 188.875 doses já aplicadas. O Estado recebeu 241.030 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A imunização é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre os jovens de 6 a 16 anos.

Além da dengue, o boletim aponta 13.712 casos prováveis de Chikungunya, sendo 7.507 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Entre os casos, 74 ocorreram em gestantes.

O Estado também registrou 16 óbitos em decorrência da doença, nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi.Das vítimas, 12 apresentavam comorbidades, o que reforça a vulnerabilidade de pessoas com doenças pré-existentes.

A SES alerta a população para não recorrer à automedicação e procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, como febre alta, dores musculares, manchas vermelhas e cansaço intenso.

