MS Saúde: Procedimentos para reduzir filas já é acontece em 21 municípios

Presente em 21 municípios sul-mato-grossenses, o Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’, já avança e leva atendimento de qualidade a diversos pacientes. Por meio dele, diversos procedimentos cirúrgicos nas especialidades: cirurgia geral, oftalmológica, vascular, ortopédica, otorrinolaringologia, urológica e ginecológica, já foram realizados.

Para a superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, o projeto segue avançando. “Nós estamos com o projeto acontecendo em diversos municípios, nesta semana, já passamos por Sidrolândia, Camapuã, Miranda, Bonito e Rio Brilhante municípios sedes que estão atendendo pacientes de outras regiões do Estado”.

Conforme o balanço realizado no mês de julho (período de 8 a 31 de julho), a SES registrou 1.402 consultas de pré-operatório agendadas, destas, 960 compareceram e 442 faltaram. Do total de comparecimento, 240 receberam indicação cirúrgica para diversos procedimentos e 159 já foram executadas em diversas especialidades.

Quanto aos exames com finalidade diagnóstica, o ‘Projeto MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’ se prepara para começar a executar os procedimentos já nas próximas semanas. Os exames de alta complexidades serão realizados no município de Campo Grande, com agendamento previsto para o Hospital do Pênfigo, com 42 agendamentos programados para ecocardiografia transtorácica; a Santa Casa já registra com 61 exames de ressonância magnética; já o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul tem a previsão para a execução de exames de cateterismo, eletroneuromiografia e endoscopia.

Aquidauana, Bataguassú, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul, Itaporã, Jardim, Maracajú, Miranda, Paranaíba, Rio Brilhante, Santa Rita Do Pardo, Sidrolândia, Sonora E Três Lagoas. Data registrada até 18 de agosto de 2023.

Projeto MS Saúde

Para o Ano I do Projeto MS Saúde, 38 estabelecimentos de Saúde de 32 municípios fizeram a adesão ao programa para a realização de cirurgias eletivas. E mais 34 estabelecimentos de saúde de 19 municípios fizeram a adesão para a realização de exames com a finalidade diagnóstica. Com recurso federal, há 22 estabelecimentos de saúde de 20 municípios que estão credenciados para a realização de cirurgia eletiva.

O Projeto MS Saúde prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir a realização de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Também estão previstas a realização de 42,5 mil exames diagnósticos como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Ao todo serão ofertados 136 tipos de procedimentos cirúrgicos e 74 tipos de exames com finalidade diagnóstica, incluindo procedimentos com sedação. Além de oferecer modelo de financiamento diferenciado, com incentivo estadual exclusivo, incluindo aporte financeiro para órteses/próteses.

O Governo do Estado disponibilizou R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 7,9 milhões de recursos federais para atender à população.

Deixe seu Comentário

Leia Também