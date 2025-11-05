MS se junta a Paraná e o Paraguai em campanhas simultâneas de vacinação

Mato Grosso do Sul assinou um acordo que o junta ao estado do Paraná e ao país do Paraguai para campanhas de vacinação simultâneas a partir de 2026, que visa ampliar a cobertura vacinal e fortalecer as ações de vigilância e prevenção em saúde na região fronteiriça brasileira e paraguaia.

O acordo permite a realização de tal iniciativa, consolidando os avanços obtidos desde o segundo encontro, realizado em Ponta Porã, em abril deste ano, quando autoridades dos dois países pactuaram o Projeto de Monitoramento para Vigilância em Saúde na Fronteira Brasil-Paraguai.

Nessa rede integrada, está prevista a troca de informações epidemiológicas, capacitação de profissionais e resposta rápida a emergências sanitárias.

O novo acordo amplia o escopo de cooperação, fortalecendo a integração entre os dois países.

"Esse acordo é resultado de um diálogo contínuo entre os estados e o país vizinho. Mato Grosso do Sul tem uma posição estratégica e desempenha papel central na cooperação em saúde, especialmente nas ações de vigilância e imunização, explica a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, que representou o Estado no encontro.

