Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

MS se junta a Paraná e o Paraguai em campanhas simultâneas de vacinação

Objetivo do acordo é ampliar a cobertura vacinal e fortalecer as ações de vigilância e prevenção em saúde

05 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Acordo foi assinado pelos representantes de cada estado e paísAcordo foi assinado pelos representantes de cada estado e país   (Sesa/PR)

Mato Grosso do Sul assinou um acordo que o junta ao estado do Paraná e ao país do Paraguai para campanhas de vacinação simultâneas a partir de 2026, que visa ampliar a cobertura vacinal e fortalecer as ações de vigilância e prevenção em saúde na região fronteiriça brasileira e paraguaia.

O acordo permite a realização de tal iniciativa, consolidando os avanços obtidos desde o segundo encontro, realizado em Ponta Porã, em abril deste ano, quando autoridades dos dois países pactuaram o Projeto de Monitoramento para Vigilância em Saúde na Fronteira Brasil-Paraguai.

Nessa rede integrada, está prevista a troca de informações epidemiológicas, capacitação de profissionais e resposta rápida a emergências sanitárias.

O novo acordo amplia o escopo de cooperação, fortalecendo a integração entre os dois países.

"Esse acordo é resultado de um diálogo contínuo entre os estados e o país vizinho. Mato Grosso do Sul tem uma posição estratégica e desempenha papel central na cooperação em saúde, especialmente nas ações de vigilância e imunização, explica a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, que representou o Estado no encontro.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cirurgia foi realizada pela primeira vez
Saúde
Cirurgia por videolaparoscopia é realizada pela 1ª vez em hospital de MS
Não deixe água parada
Saúde
MS investiga 7 óbitos por dengue e registro de casos chega a 8,2 mil
Doação de sangue é importante para salvar vidas
Saúde
Bora doar? Hemosul pede colaboração para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+
ALEMS
Política
Deputados estaduais votam crédito de US$ 80 milhões para modernização do Hospital Regional
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza disponibilidade de ambulâncias à população de Paranaíba
Casos de dengue crescem no Brasil
Saúde
Ministério da Saúde intensificará mobilização contra dengue no Brasil
Urologista André Domingos
Saúde
Campanha do 'Novembro azul' é recado para homens cuidarem da saúde
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande
Saúde
Campo Grande adere Mutirão de Saúde Indígena e oferece mais de 70 atendimentos
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Atendimento será direcionado aos indígenas
Saúde
Hospital Universitário promove cinco dias de atendimentos à indígenas em Dourados

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande