Saúde

MS se prepara para iniciar vacinação contra bronquiolite em gestantes

Estado organiza rede de saúde e aguarda chegada das doses ainda neste mês

18 novembro 2025 - 15h49Taynara Menezes
A vacinação na gestação é considerada estratégicaA vacinação na gestação é considerada estratégica   (Foto: Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul está com toda a rede de saúde estruturada para iniciar a vacinação contra a bronquiolite em gestantes a partir da 28ª semana de gestação. O imunizante, que será disponibilizado pelo SUS ainda neste mês, faz parte da estratégia nacional para combater o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), responsável por 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. O país receberá 1,8 milhão de doses para atender o público-alvo.

Segundo a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, o treinamento das equipes e o alinhamento com os municípios garantem que toda a rede opere com fluxo definido, promovendo segurança e eficiência na distribuição e aplicação. A expectativa é vacinar 100% das gestantes a partir da 28ª semana.

“O alinhamento prévio com as equipes municipais permite que toda a rede opere com fluxo definido, garantindo segurança e eficiência na distribuição e aplicação. A rede está organizada para garantir que cada gestante receba a dose no tempo certo”, afirma a secretária-adjunta.

A SES concluiu a capacitação de profissionais e o detalhamento dos fluxos de atendimento, incluindo verificação da idade gestacional, organização das salas de vacinação, registro adequado das doses e priorização no pré-natal. Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o Estado está pronto para iniciar a aplicação assim que as doses chegarem.

A vacinação na gestação é considerada estratégica porque os anticorpos passam da mãe para o bebê pela placenta, garantindo proteção desde o nascimento, período em que a criança é mais vulnerável às infecções respiratórias. A medida também ajuda a reduzir surtos sazonais e a pressão sobre as emergências pediátricas, prevenindo internações e complicações graves nos primeiros meses de vida.

A recomendação é aplicar a dose a partir da 28ª semana de gestação, garantindo transferência máxima de anticorpos e proteção contínua até o nascimento.

