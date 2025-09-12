Menu
Saúde

MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia

O projeto inovador integra ações de saúde humana, animal e ambiental

12 setembro 2025 - 18h27Taynara Menezes
SES (Secretaria de Estado de Saúde)SES (Secretaria de Estado de Saúde)   (Foto: Álvaro Rezende)

Mato Grosso do Sul foi reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, como referência na implementação do modelo de Saúde Única, o projeto inovador integra ações de saúde humana, animal e ambiental.

O convite para que o estado participe do 5° Congreso Nacional y 2° Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento - CONASIE 2025 trouxe entusiasmo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Danila Frias, coordenadora de Saúde Única da SES, foi convidada como palestrante do evento, o que reafirma o papel do estado na vanguarda das práticas de saúde pública.

“Nosso objetivo é que essa integração fortaleça a capacidade de resposta da secretaria diante de desafios complexos e consolide o estado como referência nacional e internacional em políticas públicas inovadoras, capazes de gerar impactos concretos e duradouros para a população”, destacou.

Estruturação estratégica

A SES, liderada pela secretária-adjunta Crhistinne Maymone, estruturou o modelo de Saúde Única, que vai além da saúde humana e inclui também a saúde animal e ambiental, reconhecendo esses três pilares como fundamentais para garantir qualidade de vida à população.

A criação da Coordenadoria de Saúde Única (CSU), oficializada em julho de 2023 pelo Decreto nº 16.232, solidificou a estratégia, permitindo uma gestão mais integrada e eficaz da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

“A incorporação da Saúde Única à gestão da secretaria é uma ação de Governo planejada como um processo estratégico, envolvendo articulação entre equipes técnicas, definição de prioridades integradas e alinhamento das ações de saúde humana, animal e ambiental. Isso permite decisões mais rápidas e uma resposta coordenada aos desafios da saúde pública”, afirmou Crhistinne.

 

