MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia

Mato Grosso do Sul foi reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, como referência na implementação do modelo de Saúde Única, o projeto inovador integra ações de saúde humana, animal e ambiental.

O convite para que o estado participe do 5° Congreso Nacional y 2° Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento - CONASIE 2025 trouxe entusiasmo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Danila Frias, coordenadora de Saúde Única da SES, foi convidada como palestrante do evento, o que reafirma o papel do estado na vanguarda das práticas de saúde pública.

“Nosso objetivo é que essa integração fortaleça a capacidade de resposta da secretaria diante de desafios complexos e consolide o estado como referência nacional e internacional em políticas públicas inovadoras, capazes de gerar impactos concretos e duradouros para a população”, destacou.

Estruturação estratégica

A SES, liderada pela secretária-adjunta Crhistinne Maymone, estruturou o modelo de Saúde Única, que vai além da saúde humana e inclui também a saúde animal e ambiental, reconhecendo esses três pilares como fundamentais para garantir qualidade de vida à população.

A criação da Coordenadoria de Saúde Única (CSU), oficializada em julho de 2023 pelo Decreto nº 16.232, solidificou a estratégia, permitindo uma gestão mais integrada e eficaz da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

“A incorporação da Saúde Única à gestão da secretaria é uma ação de Governo planejada como um processo estratégico, envolvendo articulação entre equipes técnicas, definição de prioridades integradas e alinhamento das ações de saúde humana, animal e ambiental. Isso permite decisões mais rápidas e uma resposta coordenada aos desafios da saúde pública”, afirmou Crhistinne.

