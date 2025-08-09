Menu
Saúde

MS tem 15 vagas para médicos no programa 'Agora Tem Especialistas' do SUS

Os profissionais selecionados receberão uma bolsa-formação de aproximadamente R$ 10 mil para o aprimoramento de suas habilidades

09 agosto 2025 - 16h34Sarah Chaves
O prazo para inscrição no programa Agora Tem Especialistas, que visa ampliar a formação de médicos e reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), se encerra no próximo domingo (10).  O programa oferece 635 vagas para médicos especialistas, com início das atividades previstas para setembro. Além dessas vagas, há outras 1.143 vagas para cadastro reserva.

Em Mato Grosso do Sul, são disponibilizadas 6 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva. Os médicos selecionados receberão uma bolsa-formação de aproximadamente R$ 10 mil para o aprimoramento de suas habilidades em unidades do SUS, com atividades práticas e educacionais.

Os interessados devem estar certificados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou titulados pela Associação Médica Brasileira (AMB) nas áreas em que pretendem se aprimorar e se cadastrar na plataforma UNA-SUS.


Essa é a primeira vez que o Ministério da Saúde lança um edital específico para formação de médicos especialistas, com cursos de aprimoramento ministrados por profissionais de renome em hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e da Rede Ebserh. Os médicos selecionados terão 16 horas semanais de prática assistencial em unidades do SUS e 4 horas semanais de atividades educacionais, incluindo mentoria remota e imersões em serviços de referência.

Com a duração de 12 meses, os cursos cobrem áreas como cirurgia coloproctológica, oncologia clínica e ultrassonografia mamária, entre outros.

A iniciativa é uma oportunidade para fortalecer a formação médica e atender às especialidades prioritárias para a rede pública, como oncologia e ginecologia.

