MS tem 926 novos casos de coronavírus; 463 são da capital

Os dados da Secretaria Estado de Saúde (SES), desta terça-feira (22), apontam o avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Segundo a pasta, foram registrados 926 casos novos, sendo 463 apenas em Campo Grande, enquanto Dourados registrou 94, Três Lagoas 59, Miranda 36 e fechando o top 5, Cassilâ com 29 casos em 24 horas.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da SES, atualmente, Mato Grosso do Sul contabiliza 64.959 casos confirmados de coronavírus, 1.191 óbitos, sendo que 12 mortes ocorreram em 24 horas. “A média móvel de óbitos por coronavírus atinge 12,4 mortes por dia”, afirma Geraldo Resende, titular da pasta.

Até o momento, 459 pessoas estão internadas nas redes hospitalares públicas e privadas do Estado. A taxa de contágio continua em alta, com 1,04. Campo Grande permanece ocupando o primeiro lugar no ranking estadual com maior número de casos confirmados, seguido por Dourados e Corumbá.

Confira lista de óbitos por cidades:

Confira a lista de casos confirmados nas últimas 24h por cidades:

