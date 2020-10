MS tem aumento na taxa de contágio por coronavírus

A secretária-adjunta de Estado de Saúde (SES), Crhistinne Maymone anunciou ao vivo nesta sexta-feira (30), o aumento de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul que já registra 81.998 mil infecções.

Segundo informações do boletim epidemiológico, a taxa de contágio teve uma elevação e chegou a 0,92%, já a média móvel subiu para 411,1 por dia, com 555 novos casos registrados hoje, sendo que os municípios que mais tiveram confirmações foram Campo Grande com 260; Dourados 69; Três Lagoas 43; Paranaíba e Porto Mutinho tiveram 29. (Veja a lista completa no final do texto).

Nos últimos sete dias, é a primeira vez que o número passa dos 500 infectados. Enquanto isso o número de mortes chega a 1.588 mil, sendo que foram confirmados 7 óbitos nas últimas 24h.

Os óbitos foram entre pessoas de 49 a 85 anos que apresentavam fatores de risco ou comorbidades, segundo a secretaria. Dos novos óbitos três foram na capital, enquanto Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Jardim e Corumbá tiveram um óbito.

A taxa de letalidade do Novo Coronavírus em Mato Grosso do Sul é de 1,9%.

No Estado as pessoas que ainda estão infectadas, somam 3.912 mil casos ativos, sendo que desses, 3.633 mil estão em isolamento domiciliar, e 279 estão internados, e 76.498 mil recuperados.

