MS tem diminuição na média móvel dos casos de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde atualizou nesta quarta-feira (7), o boletim epidemiológico e Mato grosso do Sul chega a 73.027 mil casos de coronavírus, com uma leve queda da média móvel anunciada pela secretária-adjunta da pasta, Christine Maymone.

Nas últimas 24h, MS registou 481 casos de coronavírus, sendo 240 apenas em Campo Grande, enquanto Dourados teve 43 e Corumbá mais 16, fecham as três cidades com mais casos confirmados.

Já o número de óbitos, nas últimas 24h, é de mais 9 mortes pela doença no Estado, 2 são da capital, 2 de Ponta Porã, e Coxim, Dourados, Naviraí, Rio Brilhante e Terenos tiveram 1 novo caso cada. No total, Campo Grande já contabiliza 599 mortes, seguido por Corumbá com 138 e Dourados com 99.

Conforme o secretária de Saúde, Geraldo Resende, hoje o índice de contágio permanece "positivo", pois se mantém em 0,99, já a média móvel caiu de 512 ontem para 474,4 nesta quarta, enquanto a taxa de letalidade que leva aos óbitos é de 1,9%.

Dos 73.027 casos, 66.615 já estão recuperados, destes 419 estão internados. Confira a lista de cidades que registraram novos casos e óbitos por coronavírus:

