MS tem mais de 10 mil casos ativos de coronavírus

Mato Grosso do Sul confirmou mais 698 casos e três novas mortes em decorrência do coronavírus, que foram registrados nesta segunda-feira (30). O número de infectados já chega a 99.061. A taxa de contágio está e 1.03.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 86.796 já estão recuperados. MS tem 10.496 casos ativos. No total, MS já registrou 1.769 óbitos.

Atualmente 450 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 257 em leitos clínicos e 193 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 92%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 56% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 57% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 71%.

As cinco cidades que tiveram mais óbitos são, Campo Grande já registrou 770 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá com 174 óbitos, em Dourados já são 119, em Aquidauana foram 64 pessoas que perderam a vida e Três Lagoas tem a 48 mortes. A taxa de letalidade no estado está em 1,8%.

Conforme o boletim epidemiológico, foram registrados três óbitos, são um de Campo Grande, um de Dourados e um de Miranda. Todas as vítimas tinham algum tipo de comorbidades, como doenças cardiovasculares, hipertensão, pneumopatia crônica, entre outras. No boletim de hoje (30), um registros ocorreu no dia 26 e outros dois foram no dias 27 de novembro.

De acordo com a SES, dos 698 novos casos, foram registrados em Campo Grande com 517 casos, Dourados 40 registros, Naviraí 24 casos, Costa Rica 23 notificações e Corumbá 20 novos contaminados. Os outros casos notificados ocorreram em outros 25 municípios.

As cinco cidades que tiveram mais casos desde o inicio da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 45.680 registros da doença, Dourados tem 9.953, Corumbá já registrou 5.468 casos, Três Lagoas com 3.392 infectados e Sidrolândia com 2.236 casos.

Conforme o boletim, MS já soma 377.970 casos notificados dos quais 271.335 foram descartados. Há 2.589 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 4.985 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

O Brasil já registrou 6.314.740 casos, e 172.833 mortes pela doença. Na região centro-oeste foram 763.593 casos e 16.118 óbitos confirmados desde o inicio da pandemia no dia 11 de março deste ano.

