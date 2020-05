MS tem sábado de crescimento menor do Coronavírus

Saiba Mais Saúde Vítima mais jovem de coronavírus morre em Dourados nesta sexta

A infecção por Coronavírus, causado pela Covid-19, já atingiu 1. 156 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, com 62 novo casos, conforme anunciado na manhã deste sábado (30), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A atualização do número de novos casos de hoje é menor do que os 94 anunciados na sexta-feira (29), que teve um dos maiores picos de contágio dos últimos dias.

Com a confirmação dos novos casos, já são 48 município de MS com a doença, elevando a taxa de contaminação no Estado para 61%, sendo que Itaquiraí teve o primeiro caso confirmado, e outros 24 foram confirmados em Dourados, atualmente epicentro da doença junto com Guia Lopes da Laguna que teve mais 5 casos.

Com a nova atualização Rio Brilhante teve 9 novos casos; Campo Grande e Fátima do Sul, ambos com 5 novos casos; Corumbá 3 casos; Três Lagoas e Chapadão do Sul 2; Naviraí, Jardim, São Gabriel do Oeste; Água Clara, Naviraí; Itaporã e Itaquiraí com um.

Dos 1.156 infectados em MS, 62 estão internados, e 830 em isolamento domiciliar e 507 já estão recuperados.

Com a queda do isolamento social, abaixo de 35%, conforme a última atualização do SES, a curva continua a crescer, e com 19 mortes, o último óbito por coronavírus foi confirmado ainda na sexta-feira (29), sendo uma jovem venezuelana de 27 anos, que morreu no Hospital Universitário de Dourados, e deixou três filhos pequenos.

Três Lagoas contabiliza cinco mortes, Campo Grande tem seis, Batayporã, Brasilândia e Dourados tiveram duas vítimas, e Vicentina e Paranaíba tiveram uma morte.

As dez cidades com maior número de casos são Campo Grande com 283, Dourados com 260, Guia Lopes da Laguna com 230, Três Lagoas com 140, Fátima do Sul com 66, Bonito 45, Itaporã 45, Douradina 38, Jardim 33 e Ponta Porã com 30 casos.

Confira os números divulgados neste sábado.

