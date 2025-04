MS tem três municípios na lista de reforço das ações de combate à dengue

Entre os 312 municípios que serão prioridades para Governo Federal no reforço ao enfrentamento à dengue no Brasil, estão Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas em Mato Grosso do Sul



A Força Nacional do SUS (FN-SUS) está preparada para atender às cidades e auxiliar na organização da assistência, com capacidade para instalar até 150 centros de hidratação. A lista estará constantemente em revisão para a inclusão de mais cidades, se necessário.



Um guia do Ministério da Saúde possibilita que enfermeiros indiquem exames e medicamentos nas emergências, garantindo assistência no menor tempo possível para reduzir casos graves e óbitos.



Há um outro guia voltado para Agentes Comunitários de Saúde, com orientações para a busca ativa de pessoas com sintomas e que não se vacinaram, além de demais ações preventivas.



O Brasil registrou queda de 75% no número de casos e 83% nos óbitos por dengue em 2025, até 5 de abril, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, a pasta já distribuiu seis milhões de testes rápidos, além de insumos para diagnóstico laboratorial e controle do vetor.



O Governo Federal também iniciou o apoio aos estados e municípios para a implementação do Manejo Clínico Sindrômico em regiões endêmicas, que consiste em protocolos e processos para subsidiar a identificação da doença já nos primeiros sintomas.

