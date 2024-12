MS terá 12 cidade atendidas com novas ambulâncias

Mato Grosso do Sul foi um dos sete contemplados com novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) entregues na segunda-feira (2), pelo Ministério da Saúde. O Novo PAC do governo federal está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país.

Serão 6 para Campo Grande, 3 para Corumbá, e uma unidade para as cidades de Aquidauana, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas, totalizando 19 viaturas para o estado.

Com as entregas para o Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Roraima e São Paulo, 120 municípios estão sendo contemplados e a previsão é de que em quatro anos, o SAMU tenha cobertura de mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017.

A entrega dos veículos aconteceu em Salto (SP), somando mais de R$ 47 milhões de investimento. Segundo o coordenador-geral de Urgência do Ministério da Saúde, Felipe Reque, as ambulâncias vão renovar a frota nos sete estados. “É preciso reforçar que o SAMU, criado pelo presidente Lula em 2003, estabelece como prioridade a política de urgência no nosso país. Nesta gestão, a ministra Nísia Trindade tem reiterado a importância do fortalecimento dessa política que salva tantas vidas. Nós temos o compromisso da universalização desse serviço, a política mais bem avaliada pela população brasileira. Não apenas na renovação da frota, mas na ampliação das unidades em todo o país”, detalhou.

Entre os avanços conquistados para o SAMU 192 na atual gestão está a ampliação em 30% nos valores repassados para custeio do serviço, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado passou de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão por ano.

