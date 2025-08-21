Menu
Saúde

MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal

Cada dispositivo móvel é equipado com uma estrutura completa para levar desde serviços de atenção primária até tratamentos especializados

21 agosto 2025 - 10h23

O presidente Lula  acompanha nesta quinta-feira (21) a entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) a municípios de todo o Brasil, durante cerimônia em Sorocaba (SP). Com recursos do Novo PAC Saúde, no valor de R$ 152 milhões, essas unidades vão beneficiar mais de 1,4 milhão de pessoas, promovendo o acesso à saúde bucal em áreas rurais, remotas e de difícil acesso, com destaque para populações como indígenas, quilombolas e moradores de comunidades vulneráveis.

Em Mato Grosso do Sul, o estado receberá 6 dessas unidades móveis, com um investimento de R$ 2,27 milhões em recursos federais, impactando diretamente a saúde bucal de diversas localidades, especialmente nas regiões mais afastadas. 

Cada Unidade Odontológica Móvel é equipada com uma estrutura completa, incluindo cadeira odontológica, aparelho de raio-X, ar-condicionado, gerador de energia e outros equipamentos essenciais. O objetivo é levar desde serviços de atenção primária até tratamentos especializados, como endodontia e próteses dentárias. As UOMs são uma extensão da Unidade Básica de Saúde, podendo ser utilizadas por equipes de Saúde Bucal, compostas por cirurgiões-dentistas e auxiliares, capacitados pelo Ministério da Saúde.

Essa iniciativa faz parte da retomada do programa Brasil Sorridente, que está sendo ampliado após uma década de interrupção, e da ampliação do programa "Agora Tem Especialistas", que busca oferecer atendimento especializado em regiões com maior dificuldade de acesso. Até 2026, 800 novas unidades serão entregues em todo o país, garantindo mais cobertura e qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS), com especial foco em municípios de até 20 mil habitantes.

