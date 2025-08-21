MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal

O presidente Lula acompanha nesta quinta-feira (21) a entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) a municípios de todo o Brasil, durante cerimônia em Sorocaba (SP). Com recursos do Novo PAC Saúde, no valor de R$ 152 milhões, essas unidades vão beneficiar mais de 1,4 milhão de pessoas, promovendo o acesso à saúde bucal em áreas rurais, remotas e de difícil acesso, com destaque para populações como indígenas, quilombolas e moradores de comunidades vulneráveis.

Em Mato Grosso do Sul, o estado receberá 6 dessas unidades móveis, com um investimento de R$ 2,27 milhões em recursos federais, impactando diretamente a saúde bucal de diversas localidades, especialmente nas regiões mais afastadas.

Cada Unidade Odontológica Móvel é equipada com uma estrutura completa, incluindo cadeira odontológica, aparelho de raio-X, ar-condicionado, gerador de energia e outros equipamentos essenciais. O objetivo é levar desde serviços de atenção primária até tratamentos especializados, como endodontia e próteses dentárias. As UOMs são uma extensão da Unidade Básica de Saúde, podendo ser utilizadas por equipes de Saúde Bucal, compostas por cirurgiões-dentistas e auxiliares, capacitados pelo Ministério da Saúde.

Essa iniciativa faz parte da retomada do programa Brasil Sorridente, que está sendo ampliado após uma década de interrupção, e da ampliação do programa "Agora Tem Especialistas", que busca oferecer atendimento especializado em regiões com maior dificuldade de acesso. Até 2026, 800 novas unidades serão entregues em todo o país, garantindo mais cobertura e qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS), com especial foco em municípios de até 20 mil habitantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também