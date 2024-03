MS teve 321 novos casos de dengue na Ãºltima semana

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira (5), o mais recente Boletim Epidemiológico da Dengue em Mato Grosso do Sul, e apontou para 321 novos casos confirmados da doença na última semana.

Em número de casos confirmados, o município de Tacuru lidera o ranking, com 48 casos confirmados, com Campo Grande aparecendo logo em seguida, com 40. Apesar do alto número de infecções, a Capital tem uma incidência baixa da doença, já que tem uma população de mais de 800 mil habitantes.

Segundo os dados da pasta de Saúde sul-mato-grossense, os casos prováveis, que ainda não tiveram confirmação de se tratar de dengue, já chegam aos 5.854, um aumento de 1.187 novos registros em relação ao último boletim epidemiológico.

Campo Grande aparece na liderança em relação aos casos prováveis, com 458 possíveis infecções da doença. Logo em seguida aparece Costa Rica, com 416 possíveis casos, seguido de Chapadão do Sul, com 399, e Aral Moreira, com 334.

O Estado não teve nenhuma nova confirmação de óbitos por dengue na última semana, no entanto, investiga outras duas mortes que podem ter sido causadas pela doença, totalizando três em investigação.

