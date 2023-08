Estado cede unidades dos Bombeiros e PM para vacinação nos municípios

O Projeto "MS Vacina Mais Drive Thru" criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) vai destinar incentivo financeiro estadual para auxiliar no desenvolvimento de ações de vacinação dos municípios.

A etapa do Projeto "MS Vacina Mais Drive Thru" contará com a parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) onde as ações poderão ocorrer dentro das estruturas físicas do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar, em cada município do Estado.

O projeto começa a partir do dia 12 de agosto e ocorrerá por 15 dias, das 8h às 19h, sem intervalo para o almoço e com horário estendido.

Para a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, o projeto de incentivo financeiro será para que os 79 municípios do Estado consigam retomar e melhorar a cobertura vacinal.

“Nós vamos usar a memória de cálculo do incentivo financeiro estadual de custeio vigente na Resolução que é de R$ 5 mil por ponto estratégico de vacinação municipal, sendo o total repassado em duas parcelas. A primeira parcela do montante será repassada já em agosto, mas somente mediante a entrega de documentos até o dia 9 de agosto, seguindo os critérios que estão previstos na resolução.

A Resolução n. 62/SES/MS ainda prevê um bônus para os municípios, no valor de mais R$ 2,5 mil, por ponto de vacinação ativo, que comprovarem incremento de 10% em pelo menos 1 (uma) das duas vacinas que apresentaram menor desempenho de cobertura vacinal.

Quais são as vacinas disponíveis no Projeto:

• BCG;

• Hepatite B em crianças até 30 dias;

• Rotavírus Humano;

• Meningococo C;

• Hepatite B;

• Pneumocócica;

• Poliomielite;

• Febre Amarela;

• Hepatite A;

• Tríplice Viral D1.

Ainda serão disponibilizadas vacina da Covid-19 e da Influenza.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também