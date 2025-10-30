MS zera casos suspeitos de metanol, mas verifica possível óbito

Mato Grosso do Sul não conta com nenhum caso suspeito de intoxicação por metanol, porém, ainda há preocupação em razão de um possível óbito estar sendo investigado.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde durante a noite desta quarta-feira, dia 29 de outubro.

No país, os casos confirmados chegaram a 59, com São Paulo liderando com 46 confirmações, seguido por Paraná com 6, Pernambuco com 5 e Rio Grande do Sul e Mato Grosso, ambos estados com 1 caso.

O número de pessoas que morreram em razão da intoxicação continua em 15: Nove em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco. Outros 9 óbitos estão sendo investigados, três em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul, e dois em São Paulo.

O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS) reforçou que bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável podem conter substâncias tóxicas e até letais e representam risco à saúde.

