Mulher de 40 anos é a 48ª morte por Covid-19 em MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nesta segunda-feira (22), a 48ª morte por Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

Horas após lançar o boletim epidemiológico com 47 vítimas fatais da doença, a pasta informa que outra vítima, uma mulher de 40 anos, morreu no domingo (21), em Dourados.

Conforme a secretaria, a vítima era residente de Glória de Dourados, tinha doença renal crônica e foi internada no dia 8 de junho no Hospital da vida de Dourados e morreu na noite de ontem por volta das 23h40, com Covid-19, sendo confirmada como 48ª morte pela doença .

O resultado positivo para a doença saiu no dia 11 de junho.

As mortes causadas pelo novo coronavírus foram registradas em Dourados (11), Campo Grande (8), Três Lagoas (5), Corumbá (3), Itaporã (3), Batayporã (2), Paranaíba (2), Rio Brilhante (2), Brasilândia (2), Vicentina (1), Iguatemi (1), Sidrolândia (1), Ponta Porã (1), Douradina (1), Deodápolis (1), Anastácio (1), Itaquirai (1), Guia Lopes da Laguna (1) e Glória de Dourados (1).

Dos 5.391 casos confirmados, 2.408 estão em isolamento domiciliar, 2.788 estão sem sintomas e já estão recuperados e 154 estão internados, sendo 98 em hospitais públicos e 56 em hospitais privados.

Deixe seu Comentário

Leia Também