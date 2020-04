Mulher de 47 anos é o novo caso de coronavírus na capital e está internada

O mais recente caso de coronavírus em Mato Grosso do Sul foi registrado em Campo Grande nesta segunda-feira (6). Trata-se de uma mulher de 47 anos que está internada em uma unidade de saúde.

Com o novo caso, o Estado alcança 66 casos de pessoas infectadas pelo vírus. Do total de confirmados, 22 estão em isolamento domiciliar 27 já saíram do isolamento e estão sem sintomas, 16 estão internados, sendo 3 leitos públicos e 13 leitos privados.

Mato Grosso do Sul registrou apenas um óbito pela Covid-19.

