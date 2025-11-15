Mutirão de Saúde atenderá a comunidade de Corumbá em dezembro

A Associação Beneficente Casa Rosa, em parceria com a APAE de Corumbá, promove de 8 a 12 de dezembro de 2025 um Mutirão de Saúde com consultas, exames preventivos e orientações totalmente gratuitos para a comunidade.

Voltado à prevenção e detecção precoce de doenças em mulheres e homens, o mutirão oferecerá 80 vagas diárias, nos períodos da manhã e tarde, na sede da APAE (Rua Santa Teresinha, 705 – Bairro Maria Leite, em frente ao Senai). O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp: (67) 99655-4616.

“Nosso objetivo é aproximar a saúde das pessoas, levando informação, acolhimento e serviços essenciais de prevenção a quem mais precisa”, afirma o médico voluntário Dr. Victor Rocha.

Serviços oferecidos:

• Consultas médicas

• Exames preventivos

• Encaminhamentos especializados, conforme necessidade clínica

• Atendimentos voltados à saúde da mulher e do homem

Serviço:

Local: APAE – Rua Santa Teresinha, 705, Bairro Maria Leite

Data: 08 a 12 de dezembro de 2025

Horário: 7h às 11h e 13h às 17h



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também