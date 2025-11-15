Menu
Saúde

Mutirão de Saúde atenderá a comunidade de Corumbá em dezembro

Casa Rosa e APAE oferecem consultas, exames preventivos e orientações em

15 novembro 2025 - 16h30Sarah Chaves
Foto: Vivian HonoratoFoto: Vivian Honorato  

A Associação Beneficente Casa Rosa, em parceria com a APAE de Corumbá, promove de 8 a 12 de dezembro de 2025 um Mutirão de Saúde com consultas, exames preventivos e orientações totalmente gratuitos para a comunidade.

Voltado à prevenção e detecção precoce de doenças em mulheres e homens, o mutirão oferecerá 80 vagas diárias, nos períodos da manhã e tarde, na sede da APAE (Rua Santa Teresinha, 705 – Bairro Maria Leite, em frente ao Senai). O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp: (67) 99655-4616.

“Nosso objetivo é aproximar a saúde das pessoas, levando informação, acolhimento e serviços essenciais de prevenção a quem mais precisa”, afirma o médico voluntário Dr. Victor Rocha.

Serviços oferecidos:
• Consultas médicas
• Exames preventivos
• Encaminhamentos especializados, conforme necessidade clínica
• Atendimentos voltados à saúde da mulher e do homem

Serviço:
Local: APAE – Rua Santa Teresinha, 705, Bairro Maria Leite
Data: 08 a 12 de dezembro de 2025
Horário: 7h às 11h e 13h às 17h
 

