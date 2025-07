Mutirão de saúde realiza 225 atendimentos em hospitais universitários de MS no sábado

Dois hospitais universitários de Mato Grosso do Sul participam do "Dia E – Ebserh em Ação", neste sábado (5), mutirão nacional promovido pelos ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

A mobilização faz parte do programa “Agora Tem Especialistas” e ocorre simultaneamente em 45 hospitais universitários federais de todo o país.

No estado, 225 procedimentos estão agendados no Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande, e no HU da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Serão realizados 41 cirurgias, 163 exames e 21 consultas, todos previamente marcados.

O mutirão tem foco em especialidades como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Ao todo, mais de 10 mil atendimentos devem ocorrer em todo o país, com o objetivo de reduzir as filas do SUS e ampliar o acesso a serviços especializados.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, trata-se do maior esforço simultâneo da história do SUS envolvendo hospitais universitários. “Nunca tivemos algo tão diverso, tão abrangente e com tanta capilaridade”, afirmou.

