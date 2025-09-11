Menu
Saúde

Mutirão do Hospital Universitário promete fazer mais de 300 atendimentos na Capital

Iniciativa "Dia E Ebserh em Ação" será realizada no dia 13 de setembro

11 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius     atualizado em 11/09/2025 às 13h43
Expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.Expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.   (Divulgação/Humap-UFMS)

O Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) promete realizar um mutirão no próximo sábado, dia 13 de setembro, em Campo Grande, onde a expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.

A iniciativa faz parte do "Dia E – Ebserh em Ação", em parceria com o programa "Agora Tem Especialistas", do Ministério da Saúde, e ocorrerá simultaneamente nos 45 hospitais da Rede Ebserh, reafirmando o compromisso da instituição com o acesso universal à saúde.

Os serviços passarão a ser realizados a partir das 8h. No Hospital Universitário, os atendimentos estarão divididos da seguinte maneira:

  • 32 cirurgias - 10 de laqueadura tubária, duas para correção de hipospádia, duas de prótese de joelho, duas de correção do manguito rotador – ombro e 16 oftalmológicas.
  • 186 exames - 20 espirometrias, 60 tomografias, 60 ultrassons, 30 ecocardiogramas e 16 biópsias de próstata.
  • 102 consultas - 32 de endocrinologia adulto e 70 de ortopedia pediátrica.

O último mutirão da Rede Ebserh, ocorrido em 7 de julho de 2025, resultou em 12.464 procedimentos em todo o país, sendo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias, com a participação de mais de 2 mil médicos, professores, residentes, estudantes e trabalhadores da saúde.

