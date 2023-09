Na Capital, casos notificados de Dengue registram queda pelo terceiro mês

Pelo terceiro mês seguido, os casos notificados de Dengue - doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti - tiveram redução em Campo Grande. Os números positivos resultam das diversas ações que vêm sendo adotadas pelo Capital para o controle da doença.

Conforme boletim da Gerência Técnica de Endemias do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no último trimestre houve redução gradativa de mais de 80% no número de casos notificados, se comparado com o mês anterior. Em maio deste ano, foram notificados 2.927 casos da doença, enquanto nos meses de junho, julho e agosto foram 683, 529 e 448 notificações, respectivamente.

De 1º de janeiro ao dia 12 de setembro, foram notificados ao todo 15.025 casos de dengue e 6 óbitos provocados pela doença em Campo Grande. No mesmo período, foram notificados 65 casos de Zika e 146 de Chikungunya.

Apesar do cenário de estabilidade, a Sesau reforça o alerta à população para a importância de manter as medidas de prevenção e combate ao mosquito. O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, destacou que a redução nos casos é resultado de um esforço conjunto, no combate a essa doença tão preocupante, e reitera a necessidade dos cuidados permanentes.

“Mesmo os números sendo positivos, não podemos baixar a guarda. A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti devem continuar sendo uma prioridade. São ações simples, mas extremamente eficazes, como eliminar os criadouros do mosquito em nossas casas e quintais, evitar o acúmulo de água parada, manter as caixas d’água bem fechadas e utilizar telas nas janelas”, ressaltou ele.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também