Empresa de tecnologia em Campo Grande, decidiu implantar a folga remunerada para mulheres que sofrem com sintomas fortes, tanto físico como psicológico, no período menstrual.

Com isso, a Digix, desenvolvedora de soluções em software para a gestão pública, dará o direito de afastamento por dois dias a centenas de colaboradoras que precisarem solicitar a condição, sem que haja a necessidade de atestado médico.

Segundo a organização, o objetivo da licença é reconhecer os reais sintomas do período menstrual como cólica, sensibilidade, dores no corpo, que, consequentemente, causam impactos no ambiente de trabalho.

CEO da empresa, Suely Almoas, explica que a inspiração do afastamento surgiu após ler um livro. “Pensei que poderia cuidar das nossas mulheres de uma forma moderna, através deste benefício”.

Ainda de acordo com Suely, a expectativa agora é que outras organizações sigam o exemplo e que possivelmente a iniciativa se torne Lei Federal, como já existem em alguns países.

Atualmente, países como Ásia, incluindo Japão, Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul, além da Zâmbia, já possuem legalmente alguma forma de licença menstrual para mulheres no mercado de trabalho.

Recentemente, a Espanha se tornou o primeiro país ocidental a oferecer licença médica para mulheres que sofrem com fortes cólicas menstruais.

