Na Capital, UBSs e USFs permanecem oferecendo teste de Covid gratuitos

Em Campo Grande, a saúde segue dando apoio no combate a Covid-19. SDeja na oferta ativa de vacinas contra o vírus, como na disponibilização de teste de detecção contra a covid-19. Nesta terça-feira (3), são 74 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos atendendo a população na testagem sem a necessidade de prévio agendamento.

O secretário municipal de Saúde Dr. Sandro Benites lembra que o acesso facilitado da população aos testes oportuniza o diagnóstico precoce e, desta forma, ajuda a reduzir a circulação do vírus.

“O diagnóstico correto é fundamental para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção”, complementa.

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência. (Clique aqui). Abaixo a relação de unidades e horários para realização dos testes até o dia 06 de janeiro.

Confira os locais:

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

