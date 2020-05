Na Jovem Pan, Reinaldo fala sobre MS ser destaque no combate ao coronavírus

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi entrevistado pela Rádio Jovem Pan, durante o programa Os Pingos nos Is, na noite desta segunda-feira (11), no YouTube. Azambuja e MS foram apresentados como destaques no combate ao coronavírus, levando com consideração que o estado tem o menor número de contaminados e óbitos em todo o Brasil.

Durante a entrevista, feita por vídeo conferência, Reinaldo foi questionado quais seriam os motivos de Mato Grosso do Sul apresentar números tão baixos de coronavírus, tanto de contaminados como de óbitos, o governador frisou que o planejamento conjunto entre estado e os munícipios foi a chave dos bons resultados.

Também foi perguntado ao governador se ele acreditava existir algum motivo de Mato Grosso do Sul estar a frente dos outros s no combate a disseminação do coronavírus, Azambuja voltou a falar da integração entre estados e municípios para realização de ações coordenadas.

Ela também disse não culpar outros estados que não tomaram as mesmas medidas que MS e disse que vivemos uma realidade diferente em relação a geografia do estado.

“Eu não culpo outros que não fizeram, eu acho que aqui nós temos uma extensão territorial grande, mito espaço entre um município e outro, uma baixa densidade populacional e isso também facilita um pouco a toada das ações”, explicou Azambuja.

Reinaldo também disse estar preocupado com o aumento de casos no estado e aponto o baixo índice de isolamento como um dos responsáveis, relembrando que MS já teve um índice de 65% no isolamento social e agora registrou apenas38%.

A entrevista completa pode ser vista clicando aqui.

