Nelsinho anuncia repasse de R$ 5,3 milhões para Santa Casa da Capital

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) anunciou que o Ministério da Saúde efetuou, em parcela única, o pagamento de R$ 634 milhões destinados ao Grupo de Média e Alta Complexidade (MAC) para todos os Estados, e que Mato Grosso do Sul contará com mais de R$ 7 milhões em repasses.

Em Campo Grande, a Santa Casa foi contemplada com R$ 5,3 milhões, enquanto o Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão, também na Capital, contou com um repasse de R$ 856 mil. Outros municípios sul-mato-grossenses também foram agraciados pelo repasse milionário.

“Essa é uma resposta concreta para as instituições que prestam atendimento essencial à população. Trabalhamos com responsabilidade e compromisso para que o recurso federal chegue onde é mais necessário”, afirmou Nelsinho.

Os valores foram transferidos diretamente hospitais, Santas Casas, APAEs e centros especializados em saúde.

