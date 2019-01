Nesta sexta-feira, plantão médico segue completo em apenas uma UPA da cidade

Nesta sexta-feira (25), a escala médica segue completa em apenas um Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na cidade. A Coronel Antônio segue plantão com clínicos e pediatras, contando com 5 a 6 profissionais para atendimento da população.

Já as demais UPAs, a escala segue apenas com médicos clínicos durante o dia e no período noturno, somente 6 unidades contaram com atendimento pediátrico sendo elas Cel. Antonino, Moreninhas, Universitário, Vila Almeida e os CRS Nova Bahia e Tiradentes.





