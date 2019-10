Nesta terça, todas as unidades de saúde terão médicos atendendo nos três períodos

Conforme escala divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ao longo do dia todo haverão médicos escalados em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

No período da manhã e tarde haverão 44 clínicos nas unidades. No período noturno há reforço na escala com 51 clínicos gerais em todas as unidades.

Com relação à pediatria, apenas no período noturno haverão médicos em todas as unidades, totalizando 35 pediatras. No período da manhã, apenas 9 pediatras estarão em atendimento nas UPAs do Coronel Antonino e Vila Almeida. À tarde o reforço é intensificado com 17 pediatras no total que estarão nas UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário.

Deixe seu Comentário

Leia Também