Nísia Trindade deixará o Ministério da Saúde

Em reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o presidente Lula comunicou que a titularidade da pasta será passada ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com posse marcada para o dia 6 de março.

Ainda ontem, a ministra participou junto com todo seu secretariado, da cerimônia, no Palácio do Planalto, em que foi anunciado acordo para produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. O investimento total na parceria é de R$ 1,26 bilhão, com auxílio do Novo PAC. Também estão previstos R$ 68 milhões para aplicar em estudos para ampliar a faixa etária alcançada e avaliar a possibilidade de coadministração com a vacina contra a chikungunya.

A partir de 2026, serão 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda e a capacidade produtiva. O objetivo é atender a população elegível pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre 2026 e 2027, que contempla a população de dois anos a 59 anos.

A iniciativa integra uma estratégia de fortalecimento da indústria brasileira, para dar autonomia e buscar novas soluções para o Sistema Único de Saúde (SUS).

