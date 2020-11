Capital ganha ambulatório para tratamento de patologias pediátricas

Na segunda-feira (9), será inaugurado o ambulatório de acompanhamento a patologias pediátricas, como paralisia cerebral, mielomeningocele e síndrome de down, por exemplo, que comprometem as funções motoras, principalmente, das crianças. Elas serão atendidas por ortopedistas pediátricos, fisioterapias, cardiologistas, neurologistas, terapeutas ocupacionais e mais profissionais da equipe multi.

A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o Centro Especializado de Reabilitação da APAE (CER/APAE) e o Hospital Universitário.

Para o tratamento dessas crianças, também será oferecido próteses e toxina botulínica, para aquelas que têm maior comprometimento. Há também aquelas que necessitam de cirurgias ortopédicas para continuidade no tratamento, essas serão realizadas pelo Hospital Universitário.

O ambulatório fará o acompanhamento pré e pós cirúrgico dos pacientes, que serão atendidos, no hospital, por dois profissionais cedidos pela Sesau. Dentre as cirurgias mais comuns que acontecerão, estão aquelas de alongamento do tendão, para crianças que não possuem o movimento completo da articulação devido algum encurtamento estrutural, e as de correção de deformidades ósseas.

A parceria tem validade de seis meses, serão feitas 16 cirurgias ortopédicas pediátricas e 40 consultas por mês no hospital.

