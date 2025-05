No 'Dia D' contra influenza, Corpo de Bombeiros servirá como drive-thru de vacinação

O quartel do Corpo de Bombeiros da região central de Campo Grande, na rua 14 de Julho, voltará a funcionar como drive-thru de vacinação no próximo sábado (10), data em que será realizada o 'Dia D' de imunização contra a influenza.

A mobilização é nacional e a ação visa ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) reabriu o ponto de vacinação como uma forma de garantir uma opção mais viável para a população. O local iniciará a vacinação às 8h e seguirá até às 16h.

Segundo a pasta, a vacinação é fundamental para evitar complicações causadas pela gripe e reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde e a imunização está aberta, por meio de decreto, para toda a população a partir de 6 meses.

A SES aplicou mais de 10 mil doses na campanha deste ano e reforça a importância da participação da população neste sábado.

A estrutura no quartel dos Bombeiros foi organizada para garantir conforto e agilidade, com fluxo contínuo de atendimento durante todo o dia. A orientação é levar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também