No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025

Celebrando o Dia Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) nesta sexta-feira, Mato Grosso do Sul tem muito o que comemorar, só esse ano, já foram aplicadas mais de 2 milhões de doses de vacinas (2.094.774) em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso com a proteção coletiva e o controle de doenças.

O estado alcançou o topo do Brasil em cobertura vacinal e recebeu nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, tornando-se referência nacional no setor. Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, os resultados comprovam a força do trabalho realizado em parceria entre o Governo do Estado, o Governo Federal e os municípios. Apenas em 2025,

“A nota máxima em cobertura vacinal é fruto de um trabalho consistente e coletivo. Esse resultado não se explica em um único dado, mas na soma de profissionais preparados, campanhas planejadas com responsabilidade e uma gestão que coloca a saúde pública como prioridade. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, destacou.



Cobertura vacinal

A série histórica dos últimos dois anos mostra avanços consistentes em praticamente todos os imunizantes aplicados em crianças menores de dois anos. Os dados são do PNI (Programa Nacional de Imunização). Entre os destaques:

* BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)

* Poliomielite: de 92,44% para 99,21%

* Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%

* Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%

Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.

Desempenho técnico

Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos. Em maio deste ano, o estado liderou a vacinação contra Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas.

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus; e completou dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, tendo na vacinação a principal forma de proteção contra a doença.

Avançou ainda na imunização contra dengue, com 21 municípios atingindo 100% da meta após campanha estadual com investimento direto.

35 anos do SUS

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e garante atendimento universal, gratuito e integral à população. Em Mato Grosso do Sul, esse compromisso se traduz em resultados concretos, especialmente no campo da prevenção por meio da vacinação.

“No Dia Nacional do SUS, nosso reconhecimento vai para cada profissional de saúde que atua na linha de frente, enfrentando desafios diários e garantindo que a população tenha acesso a cuidados de qualidade e proteção efetiva”, finaliza a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

A secretária-adjunta da SES participa hoje do evento na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, que contará com a fala do ministro Alexandre Padilha. Sua presença simboliza a união de esforços em defesa do SUS e reforça a importância dessa celebração para a saúde pública em Mato Grosso do Sul.

