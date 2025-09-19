Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025

O estado recebeu nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025

19 setembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivosMato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos   (Fotos: Imunização SES)

Celebrando o Dia Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) nesta sexta-feira, Mato Grosso do Sul tem muito o que comemorar, só esse ano, já foram aplicadas mais de 2 milhões de doses de vacinas (2.094.774) em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso com a proteção coletiva e o controle de doenças.

O estado alcançou o topo do Brasil em cobertura vacinal e recebeu nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, tornando-se referência nacional no setor. Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, os resultados comprovam a força do trabalho realizado em parceria entre o Governo do Estado, o Governo Federal e os municípios. Apenas em 2025,

“A nota máxima em cobertura vacinal é fruto de um trabalho consistente e coletivo. Esse resultado não se explica em um único dado, mas na soma de profissionais preparados, campanhas planejadas com responsabilidade e uma gestão que coloca a saúde pública como prioridade. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, destacou. 

Cobertura vacinal

A série histórica dos últimos dois anos mostra avanços consistentes em praticamente todos os imunizantes aplicados em crianças menores de dois anos. Os dados são do PNI (Programa Nacional de Imunização). Entre os destaques:
* BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)
* Poliomielite: de 92,44% para 99,21%
* Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%
* Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%

Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.

Desempenho técnico

Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos. Em maio deste ano, o estado liderou a vacinação contra Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas. 

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus; e completou dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, tendo na vacinação a principal forma de proteção contra a doença.

Avançou ainda na imunização contra dengue, com 21 municípios atingindo 100% da meta após campanha estadual com investimento direto. 

35 anos do SUS

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e garante atendimento universal, gratuito e integral à população. Em Mato Grosso do Sul, esse compromisso se traduz em resultados concretos, especialmente no campo da prevenção por meio da vacinação.

“No Dia Nacional do SUS, nosso reconhecimento vai para cada profissional de saúde que atua na linha de frente, enfrentando desafios diários e garantindo que a população tenha acesso a cuidados de qualidade e proteção efetiva”, finaliza a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

A secretária-adjunta da SES participa hoje do evento na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, que contará com a fala do ministro Alexandre Padilha. Sua presença simboliza a união de esforços em defesa do SUS e reforça a importância dessa celebração para a saúde pública em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Nova diretiz foi publicada por vários órgãos
Saúde
Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Indenização de R$ 50 mil deve ser paga este mês para vítimas do Zika
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Fachada do Hospital Universitário
Saúde
Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
Imagem ilustrativa
Saúde
Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19
Lula esteve presente em um mutirão de saúde
Saúde
Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Dengue ainda mantém número alto de casos
Saúde
Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul
SES (Secretaria de Estado de Saúde)
Saúde
MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão